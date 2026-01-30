Per gli Amici di Brera cent’anni a regola d’arte

Gli Amici di Brera festeggiano cento anni. Nati nel 1926 su iniziativa di Ettore Modigliani, sono ancora oggi un punto di riferimento per la cultura milanese. Ieri, a Palazzo Marino, hanno presentato le celebrazioni ufficiali dell’anniversario, con eventi che arrivano in un momento complicato per molte persone. «Una delle più grandi consolazioni di questa vita - ha detto qualcuno - è l’amicizia», richiamando il valore di un legame che dura nel tempo e che, a differenza dell’amore, dà sicurezza.

Fanno cent'anni gli Amici di Brera. Nati nel 1926 per volontà di Ettore Modigliani. E a riprova del forte legame con la città, a Palazzo Marino, hanno presentato le iniziative dell'anniversario, tanto più significative in un tempo di universale incertezza: "Una delle più gran consolazioni di questa vita - dice Manzoni - è l'amicizia", che oltretutto possiede un sentimento che manca all'amore: sicurezza. Obiettivo di questi Amici era sostenere e arricchire il patrimonio della Pinacoteca di Brera. Primo presidente, Luigi Alberico Trivulzio contribuì in modo decisivo alla crescita delle collezioni.

