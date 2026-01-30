Per giorni insegue ragazzina nel tragitto da scuola a casa | uomo arrestato per stalking a Milano

Da milanotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking. Da settimane, seguiva ogni giorno una ragazzina di 17 anni nel tragitto tra scuola e casa. La giovane si era accorta delle sue presenza e aveva segnalato il comportamento alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato l’uomo. Ora si cerca di capire se ci siano altri episodi simili e quali siano le sue intenzioni.

Con l'arrivo del 2026 stava diventando un'inquietante consuetudine. Un ventiquattrenne si metteva sulle tracce di una ragazzina di 17 anni e la seguiva. Avveniva puntualmente nel tragitto tra casa e scuola: lui la pedinava esattamente fino alla fermata dell'autobus. La infastidiva verbalmente e non solo. In alcune occasione il ragazzo, egiziano come la vittima, ha anche provato a trascinarla via, afferrandola da un braccio. Nella mattina di giovedì, i carabinieri della stazione carabinieri Milano Musocco lo hanno arrestato: era tornato alla carica con il suo solito atteggiamento inquietante.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Stalking

?Violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni, arrestato un 52enne a Firenze: l'orrore in vacanza, gli episodi ripetuti e lo stalking

Un uomo di 52 anni residente a Calenzano è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver commesso ripetute violenze sessuali e atti di stalking su una ragazzina di 14 anni durante un periodo di vacanza.

Aurora Livoli, i 50 giorni giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori. Caccia all’uomo alto e magro che era con lei

Aurora Livoli, 19 anni, scomparve improvvisamente a Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Stalking

Argomenti discussi: Borgocarbonara, Mantova. Insegue la vicina che portava la bimba al Nido e la sperona (Video); Insegue e sperona l'auto della vicina di casa di cui si è invaghito: arrestato un 21enne. Ferita la donna e la sua bimba.

per giorni insegue ragazzinaPer giorni insegue ragazzina nel tragitto da scuola a casa: uomo arrestato per stalking a MilanoCon l'arrivo del 2026 stava diventando un'inquietante consuetudine. Un ventiquattrenne si metteva sulle tracce di una ragazzina di 17 anni e la seguiva. Avveniva puntualmente nel tragitto tra casa e ... milanotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.