Per giorni insegue ragazzina nel tragitto da scuola a casa | uomo arrestato per stalking a Milano

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking. Da settimane, seguiva ogni giorno una ragazzina di 17 anni nel tragitto tra scuola e casa. La giovane si era accorta delle sue presenza e aveva segnalato il comportamento alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato l’uomo. Ora si cerca di capire se ci siano altri episodi simili e quali siano le sue intenzioni.

