Per giorni insegue ragazzina nel tragitto da scuola a casa | uomo arrestato per stalking a Milano
Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking. Da settimane, seguiva ogni giorno una ragazzina di 17 anni nel tragitto tra scuola e casa. La giovane si era accorta delle sue presenza e aveva segnalato il comportamento alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato l’uomo. Ora si cerca di capire se ci siano altri episodi simili e quali siano le sue intenzioni.
Con l'arrivo del 2026 stava diventando un'inquietante consuetudine. Un ventiquattrenne si metteva sulle tracce di una ragazzina di 17 anni e la seguiva. Avveniva puntualmente nel tragitto tra casa e scuola: lui la pedinava esattamente fino alla fermata dell'autobus. La infastidiva verbalmente e non solo. In alcune occasione il ragazzo, egiziano come la vittima, ha anche provato a trascinarla via, afferrandola da un braccio. Nella mattina di giovedì, i carabinieri della stazione carabinieri Milano Musocco lo hanno arrestato: era tornato alla carica con il suo solito atteggiamento inquietante.🔗 Leggi su Milanotoday.it
