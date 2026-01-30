Pep Guardiola e il discorso sui bambini di Gaza | Li abbiamo abbandonati – Il video

Pep Guardiola ha preso parte a un evento a Barcellona organizzato da Act for Palestine. Il tecnico del Manchester City si è presentato con una kefiah attorno al collo e ha parlato dei bambini di Gaza, dicendo che sono stati abbandonati. Ha espresso il suo sostegno alla causa palestinese e ha partecipato alla raccolta di fondi per progetti umanitari nella Striscia.

C'era anche Pep Guardiola all'evento organizzato da Act for Palestine per i bambini di Gaza. Il tecnico del Manchester City ha fatto ritorno nella sua Barcellona, indossando una kefiah attorno al collo, per tornare a esprimere tutto il suo supporto per la causa palestinese, comprese quelle associazioni radunate quella sera per raccogliere fondi da destinare a progetti umanitaria nella Strsicia. Il saluto in arabo. Dopo aver saluto tutti con un «Salam Aleykoum», l'allenatore ha preso a parlare in catalano, dicendo di pensare spesso ai bambini che tra le macerie dei bombardamenti israeliani si guardano attorno e cercano disperati le loro madri.

