Peggio del Vajont E la frana di Niscemi rischia di allargarsi

Una frana si è aperta a Niscemi e preoccupa gli abitanti. La terra continua a muoversi e il rischio di un allargamento resta alto. Fabio Ciciliano, capo della protezione civile, ha paragonato la situazione al disastro del Vajont per far capire quanto sia serio il problema. La gente si mobilita, ma ancora non si vedono soluzioni definitive. La paura cresce tra chi vive vicino alla zona interessata.

Un disastro annunciato «La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato e l'area rossa aumenterà», avverte Nello Musumeci

