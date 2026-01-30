Il Paris Saint-Germain e altri due club stanno monitorando la situazione di Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe lasciare i rossoneri prima della chiusura del mercato invernale. La società sta valutando le offerte e le possibilità di cedere il giocatore, che potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni. La situazione resta aperta e ancora da chiarire.

La posizione di Christopher Nkunku va monitorata in questi ultimi giorni di mercato. Servono le condizioni giuste, ma se fossero trovate il Milan potrebbe anticipare l’operazione Mateta. Per l’attaccante francese classe 1997 sono arrivati nelle ultimissime ore i sondaggi di Roma, Fenerbahce (in trattativa con l’Atalanta per Lookman) e Atletico Madrid., ha rivelato Pedullà in esclusiva sul proprio sito web ufficiale. LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>> "Si cercano gli incastri giusti e soprattutto la formula per attivare agli accordi, ma di sicuro Nkunku è una situazione da seguire fino in fondo", la chiosa di Pedullà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Milan, posizione di Nkunku da monitorare: sondaggi di tre club”. Uno è italiano

Approfondimenti su Nkunku Milan

Fabrizio Romano ha commentato la situazione di Christopher Nkunku al Milan, sottolineando che il suo eventuale addio dopo sei mesi rappresenta ancora un tema da seguire attentamente nelle prossime settimane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Mlacic-Inter, Pedullà fa il punto della trattativa: Conta la firma, il resto sono solo storie; Gasperini snobba lo Stoccarda e pensa già al Milan: E' domenica la sfida di maggior attenzione, sarà un'ottima occasione; Nuovo contatto tra il Milan e Dragusin: la posizione del Tottenham; Gila conteso tra Milan e Inter, scenario da monitorare verso l’estate.

Pedullà: Sondaggi di Roma, Fenerbahce e Atletico Madrid per NkunkuOre frenetiche in casa Milan che sta provando a chiudere per Jean Mateta del Crystal Palace. Condizione necessaria la cessione di Christopher Nkunku. Aggiornamenti arrivano da Alfredo ... milannews.it

Gila conteso tra Milan e Inter, scenario da monitorare verso l’estateGila resta al centro delle attenzioni di mercato: dopo i sondaggi dell’Inter, anche il Milan si è allertato sul difensore, in una situazione destinata a restare silenziosa Il nome di Mario Gila contin ... lazionews24.com

Alfredo Pedullà sentenzia sull'interesse del Milan per Gila: "Non fidatevi di chi smentisce" Infatti, secondo il giornalista esperto di mercato, il club rossonero starebbe lavorando per portare il difensore spagnolo a Milano. Si tratta di un'operazione che potrebb - facebook.com facebook

#CalciomercatoMilan, #Pedullà spiega: " #Gila piace all' #Inter, ma #Tare l'ha portato in Italia" #SerieA #SempreMilan x.com