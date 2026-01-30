Alfredo Pedullà rivela che il Milan ha fatto un inserimento clamoroso per Jean-Philippe Mateta. I rossoneri stanno valutando due soluzioni e sono aperti alla trattativa, mentre il calciomercato invernale entra nel vivo.

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, è stato il primo, stanotte, in Italia, a spiegare come il Milan si fosse inserito prepotentemente tra il Crystal Palace e il Nottingham Forest per Jean-Philippe Mateta, classe 1997, poderoso centravanti francese in uscita dalle 'Eagles'. Lo ha fatto sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X', con questo tweet. "Mateta può chiudere accordi con il Nottingham Forest (in pressing) nelle prossime ore. Ma nelle ultime ore il Milan si è informato seriamente per gennaio (se uscisse Christopher Nkunku) o per giugno. Adesso la decisione all’attaccante che confidava in un rilancio della Juventus", aveva scritto Pedullà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Mateta, clamoroso inserimento del Milan. Rossoneri aperti a due soluzioni”

Il Milan ha mostrato interesse per l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace.

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un interesse per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

