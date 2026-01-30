Paura a San Martino Valle Caudina, dove un uomo di 39 anni ha sparato colpi di fucile contro la casa di un parente. La polizia ha subito arrestato l’uomo, accusato di detenzione e uso illecito di armi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso la comunità locale.

Un soggetto è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia al termine di un intervento dei Carabinieri a San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino. L’individuo, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un parente. L’episodio, avvenuto in piazza I Maggio, non ha causato feriti. Sono in corso accertamenti per chiarire il movente. Paura in provincia di Avellino L’episodio si è verificato nella serata di ieri a San Martino Valle Caudina (Avellino). I militari della locale Stazione sono intervenuti tempestivamente in piazza I Maggio dove era stata segnalata la presenza di colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura a San Martino Valle Caudina vicino Avellino, 39enne spara colpi di fucile contro la casa di un parente

Approfondimenti su San Martino Valle Caudina

Questa sera a San Martino Valle Caudina alcuni colpi di fucile sono stati sparati in pieno centro, in via Starze.

I carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 39 anni che ieri sera ha sparato colpi d’arma da fuoco.

San Martino, colpi di fucile contro un’abitazione: bloccato dai CarabinieriSAN MARTINO- Colpi di fucile contro un’abitazione in Via Starze, bloccato dai Carabinieri della Stazione, poco distante dal luogo, il presunto autore del danneggiamento. Una serata di paura nel quarti ... irpinianews.it

Trattore prende improvvisamene fuoco: paura a San Martino in StradaSan Martino in Strada (Lodi), 10 settembre 2025 – Attimi di paura nel Lodigiano, dove un trattore ha preso fuoco questa mattina intorno alle 8.00 lungo la Strada Provinciale 26 a San Martino in Strada ... ilgiorno.it

