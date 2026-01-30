Partito il programma A2CS | l' Esercito Italiano riceve i primi cingolati per la fanteria Lynx

L’Esercito Italiano ha iniziato a ricevere i primi cingolati Lynx destinati alla fanteria. Questa mattina, nel centro di Montelibretti, sono stati consegnati ufficialmente i primi quattro veicoli. Si tratta di un passo importante per il programma A2CS, che punta a rinnovare la flotta di veicoli da combattimento con nuovi modelli di Infantry Fighting Vehicle. La consegna segna l’avvio di una fase cruciale per l’Esercito, che ora potrà testare e integrare i nuovi Lynx nelle proprie forze operative.

Il 27 gennaio, presso il Centro Polifunzionale Sperimentale dell’ Esercito di Montelibretti (Roma), sono stati consegnati i primi quattro esemplari del veicolo cingolato da combattimento “ Lynx ”, segnando il compimento del primo passo verso il completamento del programma A2CS ( Army Armored Combat System ) dell'Esercito Italiano volto ad acquisire una nuova famiglia di Ifv ( Infantry Fighting Vehicle ). A inizio novembre 2025 era stato siglato il contratto per la fornitura del primo lotto di 21 “Lynx” prodotti da Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (Lrmv), una joint venture paritetica tra Rheinmetall e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Partito il programma A2CS: l'Esercito Italiano riceve i primi cingolati per la fanteria Lynx Approfondimenti su Montelibretti Consegnato all’Esercito il veicolo corazzato «Lynx» Oggi al Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito (CEPOLISPE) è stato consegnato il nuovo veicolo corazzato Lynx all’Esercito Italiano. La Germania finanzia la consegna dei primi Lynx Kf-41 all’Ucraina La Germania ha annunciato il finanziamento per la consegna di cinque veicoli Lynx Kf-41 all’Ucraina, in conformità con il contratto sottoscritto con Kiev a dicembre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Montelibretti Argomenti discussi: Partito il programma A2CS: l'Esercito Italiano riceve i primi cingolati per la fanteria Lynx; Italia, ecco i primi 4 corazzati Lynx per l'Esercito. Cambieranno il modo di combattere. Consegnati all’Esercito Italiano i primi Lynx AS ISA Montelibretti presso il Centro Polifuzionale di Sperimentazione sono stati consegnati all'Esercito Italiano i primi Lynx KF 41 Combat A2CS ... aresdifesa.it Leonardo, LRMV: consegnati quattro veicoli corazzati per la fanteria: al via il programma A2CS dell’Esercito ItalianoCingolani (Leonardo): Un impegno che riteniamo essenziale per garantire la sicurezza e l’autonomia strategica nazionale e dell’Europa ... affaritaliani.it Non passano inosservati i blindati Puma dell’Esercito Italiano schierati nell’area della Stazione Termini. Due mezzi sono stati posizionati in piazza dei Cinquecento e in via Giolitti nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, insieme a un rafforzamento dei militar - facebook.com facebook Il Capo di SM dell’ #EsercitoItaliano, Gen.C.A. Carmine #Masiello, alla presentazione dell’A2CS “ #Lynx”: “L’ #Esercito ha chiara la direzione da seguire e i requisiti dei nuovi mezzi per accelerare il percorso di “meccanizzazione” della #ForzaArmata, che inizi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.