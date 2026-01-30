Parrucche oncologiche al via le domande di rimborso

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha aperto un bando per i pazienti oncologici che vogliono chiedere il rimborso delle spese per parrucche, dermopigmentazione e trucco permanente. Chi ha sostenuto queste spese può già presentare la domanda, che prevede contributi per aiutare chi sta affrontando la malattia. La procedura è semplice e mira a sostenere chi si trova in questa difficile fase.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti chiamando in orario di ufficio il numero 0873.308586. "Il contributo che sarà erogato - sottolinea il direttore generale della Asl Mauro Palmieri - è una forma di sostegno per migliorare la qualità della vita e favorire il ritorno alla socialità di pazienti che affrontano un percorso impegnativo. Ma non ci fermiamo a questo: a breve saranno rivisti e potenziati i percorsi dedicati ai tumori più diffusi, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni e realizzare una presa in carico globale dei malati, dalla diagnosi iniziale alle cure, farmacologiche e chirurgiche, fino ai controlli successivi".

