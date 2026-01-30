Parma vs Juventus ventitreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani sera si gioca Parma contro Juventus, una sfida importante per la ventitreesima giornata di Serie A. I ducali attraversano un momento difficile e cercano punti salvezza, mentre i bianconeri puntano a mantenere il passo in classifica e avvicinarsi alla zona Champions. La partita si preannuncia combattuta, e le formazioni sono ancora da definire. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà il match.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I ducali sono alle prese con una stagione complicata, mentre i bianconeri sono in rampa di lancio verso un posto in Champions League. Parma vs Juventus si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini. PARMA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali si approcciano a questo match nel peggior modo possibile dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Il clima intorno all’ambiente è teso con 23 punti e una zona retrocessione che dista sole poche lunghezze. La squadra di Cuesta è attesa ad una risposta, malgrado la caratura dell’avversario non aiuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

