Parma-Juventus domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Bianconeri solidi in difesa
Questa sera il Parma ospita la Juventus al Tardini alle 20:45. I bianconeri vogliono continuare la serie positiva e risalire in classifica. La squadra di Allegri si presenta con una difesa solida e pronta a blindare il risultato. Dal lato opposto, il Parma cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.
Domenica sera la Juventus fa visita al Parma al Tardini con l’obiettivo di proseguire l’ottimo momento e la risalita in classifica. Grazie al 3-0 rifilato al Napoli domenica scorsa, la Vecchia Signora è arrivata a -1 da Roma e appunto Napoli, cominciando a mettere nel mirino anche il terzo posto. Il vero miglioramento dei bianconeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Parma Juventus
Parma-Juventus (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri solidi in difesa
Domenica sera al Tardini, la Juventus affronta il Parma in una sfida importante.
Parma-Juventus (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Domenica sera il Parma riceve la Juventus al Tardini per una sfida importante.
Ultime notizie su Parma Juventus
Argomenti discussi: Serie A | Parma-Juventus, squalificati e diffidati; Dove vedere Parma-Juve, Cremonese-Inter e tutto lo sport in tv del 1° febbraio; Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Juventus: probabili formazioni e statistiche.
Parma-Juventus diretta Serie A: segui la partita di Cuesta contro Spalletti LIVEAl Tardini va in scena il match serale della domenica, valido per la 23ª giornata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Parma-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.?u0007?s ??u0001?u001c8p?=hWe5u0018?]????6?H?fu0015?? {???2 ?8???fu0018m??u000f?^????RQv5ND?u0003u0007? []?:?u001eu000e\??M? ( {?9p?=u0007??ju00176u001db?L??u001au000e&???????u0004c7??8u0017 ?u000bnÆ ... tuttosport.com
Alle 20.45 Parma-Juventus. Sala la febbre dei tifosi. Voci di mercato: arriva Strefezza x.com
Juventus. . Four goals, three points, one excellent away performance at #ParmaJuve in 2020 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.