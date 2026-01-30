Parma-Juventus domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Bianconeri solidi in difesa

Da infobetting.com 30 gen 2026

Questa sera il Parma ospita la Juventus al Tardini alle 20:45. I bianconeri vogliono continuare la serie positiva e risalire in classifica. La squadra di Allegri si presenta con una difesa solida e pronta a blindare il risultato. Dal lato opposto, il Parma cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.

Domenica sera la Juventus fa visita al Parma al Tardini con l’obiettivo di proseguire l’ottimo momento e la risalita in classifica. Grazie al 3-0 rifilato al Napoli domenica scorsa, la Vecchia Signora è arrivata a -1 da Roma e appunto Napoli, cominciando a mettere nel mirino anche il terzo posto. Il vero miglioramento dei bianconeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica sera al Tardini, la Juventus affronta il Parma in una sfida importante.

