Parma-Juventus domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bianconeri solidi in difesa

Domenica sera al Tardini, la Juventus affronta il Parma in una sfida importante. I bianconeri vogliono continuare la serie positiva e risalire in classifica. La partita inizia alle 20:45 e i tifosi sono già in fermento. La Juventus si presenta con una difesa solida, pronta a blindare il risultato. Il Parma, invece, cerca punti preziosi in casa davanti ai propri tifosi.

Domenica sera la Juventus fa visita al Parma al Tardini con l’obiettivo di proseguire l’ottimo momento e la risalita in classifica. Grazie al 3-0 rifilato al Napoli domenica scorsa, la Vecchia Signora è arrivata a -1 da Roma e appunto Napoli, cominciando a mettere nel mirino anche il terzo posto. Il vero miglioramento dei bianconeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Juventus (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri solidi in difesa Approfondimenti su Parma Juventus Parma-Juventus (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Domenica sera il Parma riceve la Juventus al Tardini per una sfida importante. Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici I campioni uscenti del Paris Saint Germain affrontano lo Strasburgo in trasferta, dopo essere stati fermati dal Newcastle in Champions League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Parma Juventus Argomenti discussi: Serie A | Parma-Juventus, le statistiche del match; Parma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A. Serie A: Parma-Juventus in campo domenica alle 20.45 DIRETTAu0001E?w?u001ex@q?o???u0010?u001fu000fu000e?^?L& u0013???Bu001e?b;??'?u0013=?v???`??????¨ z?F?Z??iS? (?*d??_?3m???u0004?S1?O? {??u0006oRn?u? ? ?;du0007 q???'?%? {T7?=?fu0013??kT?=??n?'?a?4????bu0012?? ... ansa.it Parma-Juventus, tutte le modifiche alla viabilità: dal parcheggio scambiatore Nord allo StradoneIn occasione della partita di calcio Parma 1913-Juventus, in programma domenica 1° febbraio 2026, alle ore 20:45, allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle o ... gazzettadiparma.it Parma-Juventus, cosa cambia Spalletti rispetto alla Champions e le probabili scelte - facebook.com facebook #Parma- #Juventus, i convocati di Spalletti: c’è #JoaoMario x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.