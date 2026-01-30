Paris FC-Marsiglia sabato 31 gennaio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera il Marsiglia di De Zerbi affronta il Paris FC a causa dell’eliminazione dalla Champions subita a Bruges. La squadra francese cerca di riscattarsi dopo quella serata negativa, mentre i padroni di casa vogliono proseguire il loro cammino in campionato. Il calcio di oggi si gioca alle 17:00, con formazioni ufficiali e pronostici pronti a sottolineare l’importanza di questa partita.

Nella nefasta notte di Bruges è arrivata l’uscita dalla Champions per il Marsiglia di De Zerbi, che quest’oggi è di scena sul campo del Paris FC. I parisiens vengono dal pareggio contro l’Angers che è un passettino in avanti in una classifica complicata, con il terzultimo posto distante comunque 6 punti. Terzo risultato positivo tra Ligue1 e coppa di Francia e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera il Marsiglia di De Zerbi cerca di riprendersi dopo l’eliminazione dalla Champions, arrivata nella notte di Bruges.

