Paris FC-Marsiglia sabato 31 gennaio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Marsiglia di De Zerbi torna in campo in Ligue 2 dopo l’eliminazione dalla Champions. La squadra francese affronta il Paris FC, sperando di mettere subito alle spalle la serata negativa in Belgio. La partita si gioca alle 17:00, e per il Marsiglia sarà importante riprendere il ritmo e ritrovare fiducia.

Nella nefasta notte di Bruges è arrivata l'uscita dalla Champions per il Marsiglia di De Zerbi, che quest'oggi è di scena sul campo del Paris FC. I parisiens vengono dal pareggio contro l'Angers che è un passettino in avanti in una classifica complicata, con il terzultimo posto distante comunque 6 punti. Terzo risultato positivo tra Ligue1 e coppa di Francia e.

