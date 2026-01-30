Parfums de Marly droppa Athénaïs | il profumo da main character energy
Parfums de Marly lancia Athénaïs, un profumo pensato per chi vuole farsi notare. L’azienda ha deciso di cambiare ritmo e puntare tutto su una fragranza che dà energia e carattere. La nuova Eau de Parfum si rivolge a donne che cercano un prodotto forte, che si fa ricordare. È un passo deciso per il brand, che vuole rafforzare la sua presenza nel settore femminile con una scelta chiara e di impatto.
C’è un momento preciso in cui un brand decide di alzare il volume. Parfums de Marly lo fa con Athénaïs, la nuova eau de parfum che segna una svolta chiara, voluta e molto strategica nel suo universo femminile. Dopo aver conquistato mezzo mondo con Delina (sì, quel Delina), la maison francese spinge ancora più in là il concetto di femminilità, puntando su una fragranza che è opulenta ma luminosa, intensa ma sorprendentemente easy da amare. Parfums de Marly lancia Athénaïs e riscrive il profumo femminile in chiave ultra-luxury. Il nome arriva da Athénaïs de Montespan, musa di Luigi XIV e it-girl ante litteram della corte di Versailles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
