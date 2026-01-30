Questa sera la Roma torna con un punto dalla Grecia. La squadra di Mourinho pareggia 1-1 contro il Panathinaikos negli ottavi di Europa League. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo supplementare. Ora la sfida di ritorno si fa più aperta.

Il Roma ha ottenuto un punto prezioso in Grecia, pareggiando 1-1 contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, con entrambe le reti segnate nei tempi supplementari. L’incontro, disputato al Stadio Olympic di Atene il 30 gennaio 2026, ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto, con i giallorossi che hanno dovuto affrontare una difesa greca compatta e un pubblico ostile. Il primo gol è arrivato al 105’ del match, quando il polacco Ziolkowski ha sfruttato un errore difensivo per insaccare il pallone nell’angolo basso, regalando ai romani la prima rete del match. Il Panathinaikos ha risposto con un’azione veloce al 117’, quando un cross dalla sinistra ha trovato il diagonale di un difensore avversario, che ha sorpreso il portiere in uscita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pareggio in Grecia: Roma e Panathinaikos si dividono i punti con reti nei tempi supplementari

Approfondimenti su Roma Panathinaikos

Questa sera alle 21:00 il Panathinaikos riceve la Roma in una partita decisiva dell’Europa League.

L’Algeria ha superato la Repubblica Democratica del Congo ai quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie a un gol nel finale di Adil Boulbina durante i tempi supplementari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

FORZA ROMA PANATHINAIKOS #romafc #italy #football #europaleague #fy

Ultime notizie su Roma Panathinaikos

Argomenti discussi: Roma direttamente agli ottavi di Europa League se...: tutto su combinazioni, risultati e incroci; Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioni; Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 - Roma agli ottavi, Bologna agli spareggi; Panathinaikos - Roma, il programma della vigilia: rifinitura in Grecia poi la conferenza.

Pronostico Panathinaikos-Roma: con un pareggio si rischia troppoPanathinaikos-Roma è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Panathinikos-Roma 1-1, risultato finale della partita di Europa League: il gol di Ziolkowski vale gli ottavi, gli highlightsLa Roma pareggia 1-1 in casa del Panathinikos e si conquista l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Ai giallorossi, in dieci dopo 15? per l'espulsione di Mancini, basta un gol messo ... fanpage.it

In emergenza ed in 10 uomini l’ #ASRoma strappa un pareggio in Grecia ed il pass diretto #UEL #PanathinaikosRoma 1-1 (0-0) #Taborda #Ziolkowski Tiri (nello specchio) 11-12 (1-5) xG 0.77-1.50 xG in porta 0.23-1.11 Possesso 66%-34% Precisione 8 x.com

Europa League: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff. Pareggio dei giallorossi in Grecia, vincono i felsinei #ANSA - facebook.com facebook