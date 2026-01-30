Parco archeologico di Porto Cesareo ok al recupero di Torre Chianca e dell’area esterna

La giunta di Porto Cesareo ha dato il via libera al recupero di Torre Chianca e dell’area esterna del parco archeologico. Il progetto, promosso dal Comune e gestito da un commissario, punta a valorizzare i reperti e a creare un’area dedicata alla storia sommersa del territorio. I lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di rendere più accessibile e interessante il sito per visitatori e appassionati.

Il progetto, redatto dall'architetto Francesco Baratti, del valore complessivo finanziabile pari a circa 3 milioni di euro, rappresenta un intervento strategico per la tutela e la valorizzazione di uno dei beni storico-culturali più significativi del territorio comunale. Oltre al restauro della torre, l'iniziativa prevede la riqualificazione dell'area circostante e la realizzazione di un giardino archeologico di oltre 6 mila metri quadrati con l'obiettivo di migliorare la fruibilità del sito e inserirlo in qualificati circuiti culturali e turistici. Questa nuova proposta progettuale, relativa al secondo stralcio funzionale del programma complessivo del Parco Archeologico Sommerso, per un importo complessivo di 2 milioni e 325 mila euro, è stata candidata all'avviso pubblico regionale.

