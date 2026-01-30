Paranoia e insulti per una schedatura che non esiste Ma la lista rossa è ok

La polemica sulla cosiddetta “schedatura” continua a infuriare, anche se in realtà non esiste nessuna lista rossa. Molti studenti si sono infuriati sui social, accusando il movimento di voler spiare i ragazzi. Ma le autorità e gli organizzatori ribadiscono che si tratta solo di un questionario, niente di più. La discussione si accende soprattutto tra i sostenitori di Azione studentesca, mentre gli altri gruppi non hanno sollevato obiezioni.

Non si placa la polemica sul questionario di Azione studentesca Sull’iniziativa analoga dei collettivi, invece, nessuno ha da ridire. Basterebbe memorizzare il format e confinarlo lì dove dovrebbe stare, in mezzo alla spazzatura mediatica. E invece per l’ennesima volta, riguardo l’ennesima polemica montata sul nulla cosmico, sono state riempite intere pagine di giornale e dedicate puntate di talk show che hanno avvelenato il dibattito. Tutto nasce da un’iniziativa di Azione studentesca, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia che, in un sondaggio dedicato alla scuola, tra le varie domande sottoposte a chi ha deciso di rispondere al questionario («Quali sono le condizioni dal punto di vista strutturale della tua scuola?», «Quali sono le principali problematiche?», «La tua classe andrà in gita quest’anno? Se no, per quale motivo?» e via dicendo) ne ha inserita una in cui è stato chiesto «Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?». 🔗 Leggi su Laverita.info

