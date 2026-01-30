Papa Leone XIV al Foglio | I media non si arrendano a una polarizzazione estremista e ingannevole

Papa Leone XIV ha scritto al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in occasione dei trent’anni del giornale. Nella lettera, il Papa invita i media a resistere alle polarizzazioni estreme e a mantenere un ruolo serio e responsabile nel panorama democratico. Dice che il giornalismo deve evitare di cadere in inganni e semplificazioni, e di alimentare divisioni. La sua voce si aggiunge al dibattito sulla funzione dell’informazione in tempi di forte polarizzazione.

In un intervento inviato al direttore del Foglio Claudio Cerasa, per i trent'anni festeggiati dal quotidiano fondato da Giuliano Ferrara il 30 gennaio del 1996, Papa Leone XIV parla dei media e della loro importanza nel contesto democratico. Ecco un'anticipazione: "Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo". Domani sul Foglio la lettera integrale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Papa Leone XIV al Foglio: "I media non si arrendano a una polarizzazione estremista e ingannevole"

