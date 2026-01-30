Papa Leone XIV abiterà in una mansarda La scelta non convenzionale sul solco di Francesco

Papa Leone XIV ha scelto di vivere in una mansarda invece di trasferirsi nell’appartamento ufficiale. La decisione, considerata insolita, ricalca le orme di Francesco, che ha sempre preferito scelte non convenzionali. La mansarda si trova nel cuore del Vaticano, all’interno del Palazzo Apostolico, e rappresenta un modo diverso di vivere il ruolo di papa. La notizia ha fatto discutere, ma il pontefice ha spiegato di voler mantenere un rapporto più diretto e semplice con la realtà quotidiana.

Città del Vaticano, 30 gennaio 2026 – Papa Leone XIV ha deciso di non trasferirsi nell’appartamento pontificio, optando invece per una mansarda all’interno del Palazzo Apostolico. Una scelta che va oltre l’aspetto logistico e assume un valore simbolico preciso, raccontando un’idea di pontificato improntata alla sobrietà, alla riservatezza e alla riduzione della distanza tra il Papa e la vita quotidiana della Chiesa. Una decisione fuori dagli schemi della tradizione. La scelta di Papa Leone XIV ha sorpreso osservatori e fedeli: invece di occupare il tradizionale appartamento pontificio, il Pontefice ha deciso di vivere in una mansarda del Palazzo Apostolico, uno spazio più contenuto e meno rappresentativo rispetto alle stanze storicamente riservate ai papi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

