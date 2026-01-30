Papa Leone XIV lascia il suo appartamento e si trasferisce in mansarda. Non sceglie il piano nobile, ma uno spazio tra la terza loggia dell’Angelus e il tetto del Vaticano. La decisione sembra legata a motivi pratici e alla sua routine sportiva, che lo porta a preferire ambienti più semplici e funzionali. La scelta sorprende, ma mostra anche la sua volontà di mantenere uno stile di vita pragmatista, lontano da formalismi eccessivi.

Papa Leone XIV ha scelto la sua abitazione. E non sarà il piano nobile l’appartamento pontificio. Robert Prevost prenderà spazio nei locali che si trovano tra la terza loggia (quella dell’Angelus) e il tetto del palazzo apostolico. Qui il suo rientro è ormai questione di settimane, e la sua scelta abitativa rispecchierebbe il suo carattere definito schivo e pragmatico. Il piano è infatti poco visibile dall’esterno, e ha appena qualche finestrella che spunta sopra le cornici delle finestre – queste note e molto più grosse – del palazzo. Sarebbe una mansarda, ma in Vaticano li chiamano “soffittoni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone va a vivere in mansarda: pragmatismo ma anche la sua routine sportiva, i motivi della scelta di abitare nella terza loggia del palazzo apostolico

Papa Leone ha deciso di vivere nella mansarda del palazzo apostolico, scegliendo uno stile di vita semplice e senza fronzoli.

