Papa Leone scrive a Bormio | Vivete con disponibilità l’appuntamento delle Olimpiadi

Papa Leone XIV scrive a Bormio, invitando tutti a vivere con disponibilità l’appuntamento delle Olimpiadi. Nel suo messaggio, il Papa sottolinea che i Giochi di Milano-Cortina devono essere un’occasione per rafforzare valori come la lealtà, il rispetto, lo spirito di squadra e il sacrificio. Chiede di accogliere con entusiasmo e apertura questa grande manifestazione sportiva, che può unire le persone e promuovere l’inclusione sociale.

Bormio (Sondrio), 30 gennaio 2026 – Papa Leone XIV auspica che i Giochi olimpici di Milano-Cortina "siano occasione propizia per favorire i valori autentici dello sport: la lealtà, il rispetto, lo spirito di squadra e di sacrificio, come pure l'inclusione sociale e la gioia dell'incontro". Lo scrive il Pontefice in un messaggio indirizzato alla popolazione di Bormio e inviato al vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. "Vivete con disponibilità questo appuntamento”. "Il Sommo Pontefice - si legge nel testo inviato a firma del cardinale Pietro Parolin - incoraggia le comunità parrocchiali del territorio a vivere con disponibilità questo appuntamento così rilevante, offrendo una generosa testimonianza cristiana affinché siano segno luminoso della presenza di Cristo che chiama tutti alla fraternità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Papa Leone scrive a Bormio: “Vivete con disponibilità l’appuntamento delle Olimpiadi” Approfondimenti su Milano Cortina A Bormio tazze e calendari con il logo delle Olimpiadi ma contraffatto: scatta il sequestro A Bormio, la Guardia di Finanza ha sequestrato tazze e calendari recanti un logo olimpico contraffatto. Bormio fa il punto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Leone XIV: l'informazione cambia ma non ceda mai a banalità e fake news; Giornata della Memoria, Papa Leone XIV: Chiesa è contro tutte le forme di antisemitismo; Papa Leone scrive ai bimbi delle elementari di Campiglia; Papa Leone, il messaggio per i 30 anni di 'Porta a Porta'. Metsola: Grata a Papa Leone per promozione pace in Ue attraverso dialogoUna mattinata significativa in Vaticano durante l'udienza con Sua Santità Papa Leone XIV. Grati per la sua chiarezza di intenti e per le nostre riflessioni condivise sul promuovere la pace attraverso ... ansa.it Papa Leone, il messaggio per i 30 anni di 'Porta a Porta'Egregio direttore, in occasione dei trent'anni dalla nascita di Porta a porta, giungano a lei, alla redazione e ai vostri telespettatori i miei auguri di buon anniversario. Tante cose sono successe i ... adnkronos.com Papa Leone XIV dovrebbe prendere possesso delle sue stanze nel Palazzo Apostolico vaticano tra non molto ma - secondo quanto riporta il quotidiano 'Repubblica' - Prevost non andrebbe a vivere nell'appartamento pontificio. Il Papa avrebbe optato per la - facebook.com facebook #TG2000 - Papa Leone: lo sport è amicizia e fraternità #30gennaio #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV @milanocortina26 #MilanoCortina2026 @chiesadimilano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.