Papa Leone sceglie di vivere nella mansarda del palazzo apostolico | stile di vita sobrio e una palestra

Papa Leone ha deciso di vivere nella mansarda del palazzo apostolico, scegliendo uno stile di vita semplice e senza fronzoli. Ha anche allestito una piccola palestra, mantenendo un ritmo di vita sobrio e pratico. Dentro le mura vaticane, il silenzio diventa protagonista, soprattutto nei momenti di preparazione, quando le luci restano accese oltre l’orario e i passi dei pochi presenti riecheggiano nei corridoi vuoti.

C'è un tempo, dentro le mura leonine, in cui il silenzio parla più delle parole. È il tempo dei preparativi, delle luci che restano accese oltre l'orario consueto, dei passi che risuonano nei corridoi quando i visitatori se ne sono andati. Un tempo fatto di attese e di segni quasi impercettibili, che però raccontano un cambiamento imminente. Nulla di clamoroso, nulla di plateale: solo dettagli che, messi insieme, disegnano una scelta. Negli ultimi mesi quel tempo sospeso si è materializzato in una presenza discreta ma costante: operai al lavoro, una gru che sale lungo la facciata, finestre che si illuminano e poi tornano buie.

