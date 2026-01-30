Papa Leone la nuova casa in Vaticano | vivrà in una mansarda con la palestra

Papa Leone si prepara a trasferirsi nel suo nuovo alloggio in Vaticano. La sua nuova casa è una mansarda con una palestra, dove vivrà in modo più semplice rispetto alle residenze tradizionali. L’appartamento, situato nel Palazzo Apostolico, sarà la sua dimora definitiva, dopo le precedenti sistemazioni.

Papa Leone è ormai prossimo a traslocare nella sua nuova (e definitiva) dimora, l'Appartamento con la A maiuscola, da sempre riservato ai pontefici nel Palazzo Apostolico in cui hanno abitato prima di lui tutti i suoi predecessori fatta eccezione per Francesco che preferì per “ragioni psichiatriche” vivere a Santa Marta. “Mi sentirei troppo isolato” spiegava ai giornalisti. La mansarda La data del trasloco non si conosce anche se in curia si fanno le scommesse sul fatto che potrebbe spostarsi alla fine del mese di febbraio, il giorno 22, festa della Cattedra di San Piero, una data simbolica e strettamente legata all'emblema del suo ufficio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Papa Leone ha deciso di vivere nella mansarda del palazzo apostolico, scegliendo uno stile di vita semplice e senza fronzoli.

Papa Leone XIV sceglie una mansarda nel Palazzo Apostolico invece di trasferirsi nell’appartamento pontificio.

