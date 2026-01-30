Paolo La Marca ci spiega i manga e la cultura pop giapponese

Questa mattina a Reggio si è svolto un nuovo incontro della rassegna ‘Giovani in biblioteca’. Paolo La Marca ha spiegato ai ragazzi i manga e la cultura pop giapponese, attirando l’attenzione di molti giovani. La biblioteca si trasforma così in un punto di ritrovo dove si discute di musica, fumetti e tendenze moderne. Per alcune ore, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere meglio un mondo molto amato tra le nuove generazioni.

Nuovo appuntamento, oggi, con la rassegna 'Giovani in biblioteca', progetto che invita le nuove generazioni a vivere le biblioteche di Reggio come luoghi di incontro, confronto e cultura contemporanea. La biblioteca Ospizio ospiterà, alle 19, 'Pop Generation: la vita nei manga e i manga nella vita', un momento di dialogo e condivisione con Paolo La Marca, per esplorare come le narrazioni del fumetto giapponese influenzino le esperienze quotidiane, i linguaggi e la visione del mondo di chi le legge. La serata si aprirà con un aperitivo, seguito da una chiacchierata informale che attraverserà storie, personaggi e temi dei manga, mettendo in relazione la cultura pop giapponese con la crescita personale e l'immaginario delle nuove generazioni.

