Paolo Bertolucci | Prestazione monumentale di Djokovic ma a Sinner è mancata ‘arroganza’

Novak Djokovic ha dominato l’incontro e si è guadagnato la finale agli Australian Open 2026, sorprendendo molti. Sinner invece non ha trovato la stessa cattiveria, gli è mancata un po’ di spavalderia per mettere in difficoltà il rivale. La partita è stata un mix di grande solidità del serbo e qualche errore del italiano, che forse ha pagato anche la pressione. Ora Djokovic si prepara alla sfida decisiva, mentre Sinner dovrà analizzare cosa gli è mancato per fare il salto di qualità.

Novak Djokovic ha sorpreso tutti e ha conquistato con merito l’accesso alla finale degli Australian Open 2026. Il serbo ha battuto Jannik Sinner (n.2 del mondo) col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6, in un confronto durato oltre 4 ore di gioco. Nole ha conquistato la 38ma finale Slam della carriera e sarà lui ad affrontare nell’atto conclusivo lo spagnolo Carlos Alcaraz, uscito vittorioso da una battaglia ancor più epica contro il tedesco Alexander Zverev. Battuto un Sinner a cui non sono bastati i 24 ace e i 76 vincenti, ma all’azzurro è costato caramente il 218 sulle palle break. In tutto questo, il campione nativo di Belgrado darà la caccia al 25° Slam, cercando di recuperare nel più breve tempo possibile le forze al cospetto di un rivale decisamente più giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il giudizio di Paolo Bertolucci sulla partita tra Djokovic e Sinner è netto: il serbo ha mostrato tutta la sua forza, mentre l’italiano è apparso troppo timido in campo.

La semifinale tra Djokovic e Sinner all’Australian Open ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

