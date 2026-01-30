Panchina a Pioli nuova avventura in arrivo per l’ex Fiorentina

Stefano Pioli potrebbe lasciare l’Inter e tornare in panchina in un club di alto livello. L’ex allenatore della Fiorentina è tornato al centro delle voci di mercato, con l’ipotesi di una nuova avventura che potrebbe partire già nelle prossime settimane. La sua candidatura interessa a diversi club, e l’idea di rivederlo sulla panchina di una squadra importante sta prendendo sempre più corpo.

Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Stefano Pioli con l'ex allenatore della Fiorentina che potrebbe ripartire a breve da una panchina prestigiosa. Esonerato dalla Fiorentina dopo poche giornate di campionato considerati i deludenti risultati ottenuti, l'ex allenatore dei viola è al momento fermo anche se ancora sotto contratto con la società toscana. Nuova panchina per Pioli (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante la scorsa estate Stefano Pioli aveva siglato un contratto triennale con la squadra viola, convinta di voler dare vita ad un nuovo profetto con l'ex tecnico del Milan. L'avvio di campionato shock della squadra ha portato la società a cambiare idea e ad esonerare Pioli per dare la guida della squadra a Paolo Vanoli.

