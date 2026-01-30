Panathinaikos-Roma 1-1 highlights | il gol di Ziolkowski vale gli ottavi

La Roma ottiene un pareggio importante sul campo del Panathinaikos, finendo 1-1. Dopo un primo tempo difficile, segnato anche dall’espulsione di Mancini, i giallorossi trovano il gol di Ziolkowski che vale gli ottavi di Europa League. La squadra di Gasperini lotta fino all’ultimo minuto e riesce a pareggiare con un gol all’80’, portando a casa un risultato che le permette di passare il turno.

La Roma è agli ottavi di Europa League grazie al gol di Ziolkowski. L'espulsione di Mancini nel primo tempo e il gol di Taborda mettono in difficoltà la formazione di Gasperini, che riesce però a strappare un pareggio all'80'. Esordio assoluto in prima squadra per il classe 2006 Della Rocca, subentrato a partita in corso.

La Roma riesce a conquistare il pareggio contro il Panathinaikos e si qualifica agli ottavi di Europa League.

La partita allo Spyros Luis di Atene finisce 1-1 tra Panathinaikos e Roma.

PANATHINAIKOS-ROMA 1-1: ZIOLKOWSKIIIIIIIIII AGLI OTTAVI COI CEROTTI

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1. Gol e highlights; Panathinaikos-Roma 1-1: Ziolkowski pareggia e manda Gasperini agli ottavi di Europa League; Roma, sei agli ottavi! Ziolkowski-gol vale l'1-1 col Pana dopo 75 minuti in 10; Ziolkowski porta agli ottavi una Roma in 10: 1-1 col Panathinaikos.

