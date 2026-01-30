Due persone residenti nella provincia di Palermo sono state indagate e perquisite con l’accusa di aver diffuso odio e minacce sui social contro la comunità ebraica. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di post offensivi e minacciosi rivolti agli ebrei locali. Gli investigatori hanno evidenziato come i messaggi contenessero elementi di propaganda e incitazione all’odio, aggravati dalle circostanze. Ora, le autorità continuano a lavorare per verificare eventuali altri coinvolgimenti e per garantire che chi ha diffuso quegli insulti venga port

Due persone, residenti nella provincia di Palermo, sono state perquisite e indagate per i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravati, nonché per minaccia. Le indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato, nello specifico la Digos (sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza) a seguito della pubblicazione su X di post offensivi e minacciosi nei confronti della comunità ebraica. Nel corso dell’attività investigativa delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono stati scoperti e sequestrati alcuni device e materiale informatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, odio e minacce social nei confronti della comunità ebraica: due indagati

