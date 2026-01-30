Palermo 11 arresti per traffico di droga internazionale | gli stupefacenti ordinati online

Dieci persone sono state arrestate questa mattina a Palermo nell’ambito di un’operazione contro il traffico internazionale di droga. Le fiamme gialle hanno smantellato un giro di spaccio ordinato online, arrestando 11 responsabili. Le indagini sono partite qualche mese fa e hanno portato alla scoperta di un sistema ben organizzato che collegava fornitori all’estero con clienti in Italia. Gli agenti hanno sequestrato grosse quantità di stupefacenti e documenti che dimostrano come il traffico fosse gestito a livello internazionale. L’operazione continua per capire se ci sono altri complic

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato 11 responsabili di traffico internazionale di stupefacenti. Altri 9 sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle operazioni le fiamme gialle hanno sequestrato kg 131 di hashish, kg 14 di marijuana e gr 1,703 di “WAX” (resina di marijuana) tra le province di Palermo, Trapani e Catania. L’operazione ha avuto origine dai controlli delle unità cinofile della Compagnia di Palermo-Punta Raisi sui colli in transito presso gli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici, messi a sistema con il controllo dei social network. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Guardia di Finanza di Palermo ha smantellato una rete di traffico internazionale di droga, sequestrando oltre 145 chili di stupefacenti.

