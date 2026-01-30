Domenica pomeriggio all’Olimpico, Lazio e Genoa si sono affrontate in una partita combattuta e ricca di emozioni. La squadra di casa ha trovato il modo di vincere 3-2, ma il match ha messo in luce anche alcune debolezze. Pedro ha mostrato una buona prestazione, diventando un punto di riferimento, mentre Martin ha deluso le aspettative con errori che hanno pesato sul risultato finale. La gara si è accesa nel secondo tempo, con i biancocelesti che sono riusciti a portare a casa i tre punti

Voti e giudizi del match dell'Olimpico valido per la 23a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Pedro (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 5,5 Marusic 5,5 Gila 5,5 Provstgaard 6 Pellegrini 5. Dall'80' Tavares sv Taylor 6,5. Dall'80' Dele-Bashiru sv Cataldi 7 Basic 5 Isaksen 5. Dall'87' Noslin sv Maldini 5. Dal 73? Ratkov 6 Pedro 7. Dal 73? Cancellieri 4,5 All. Sarri 6 Genoa. Bijlow 6 Marcandalli 5 Ostigard 5 Vasquez 6 Norton-Cuffy 6 Malinovskyi 7. Dall'86' Masini sv Frendrup 6 Ellertsson 5,5 Martin 4 Colombo 5. Dall'80' Ekuban sv Vitinha 6,5. Dall'80' Cornet sv All.: Daniele De Rossi 5,5 Arbitro: Luca Zufferli (sez.

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-2: Pedro un esempio, Martin un disastro

Ecco una possibile introduzione: Nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina, il match si è concluso con un pareggio 2-2.

