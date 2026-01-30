Pagazzano furto in farmacia | via il fondo cassa

Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, qualcuno è entrato nella farmacia di via Roma a Pagazzano e si è portato via tutto il fondo cassa. I residenti si sono svegliati con la sorpresa e le forze dell’ordine sono già al lavoro per cercare di risalire agli autori. Nessuno ha ancora denunciato danni o altri oggetti presi, ma l’episodio ha fatto salire la paura tra i cittadini.

Pagazzano. Furto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio nella farmacia di via Roma, a ridosso del centro storico del paese. Secondo quanto potuto ricostruire, i ladri avrebbero forzato la serranda in ferro d'ingresso e danneggiato la porta in legno per introdursi nell'attività. Una volta all'interno, hanno preso il fondo cassa, per un ammontare di diverse centinaia di euro. Una somma contenuta, nettamente inferiore rispetto ai danni provocati dall'effrazione. La serranda è stata sradicata e la porta gravemente compromessa, con la parte della serratura distrutta. L'episodio ha creato disagi all'attività, che ora deve fare i conti con la riparazione delle strutture danneggiate.

