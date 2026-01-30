Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto oltre 1,7 milioni di euro al Gratta e Vinci con il biglietto “Turista per Sempre”. La sua vittoria ha scatenato una causa legale con il figlio, che lo ha querelato chiedendo l’obbligo di mantenimento. La situazione ha acceso le polemiche tra i familiari, mentre il pensionato si difende dicendo di aver già dato abbastanza.

Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello, residente in provincia di Treviso, ha vinto un premio da oltre un milione e settecento mila euro al Gratta e Vinci con un biglietto della serie “Turista per Sempre”. La vincita, frutto di un’abitudine al gioco che lo ha portato a giocare regolarmente negli anni, ha generato un’ondata di emozione iniziale, seguita da un’immediata e inaspettata crisi familiare. Il figlio, un quarantenne laureato in Lettere ma senza occupazione da tempo, ha subito chiesto al padre un assegno mensile di circa 1800 euro per il mantenimento. La richiesta è stata formalizzata con l’aiuto di un avvocato dell’Associazione Italia, che ha spiegato che la legge italiana riconosce il dovere di mantenimento anche per figli maggiorenni che non siano economicamente indipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padre vince premio milionario, figlio lo querela per obbligo di mantenimento

