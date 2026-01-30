Padre John Fredy Gutierrez Sanchez irreperibile | il Tribunale ecclesiastico lo cerca per notificare atti

Da alcune settimane il sacerdote colombiano Padre John Fredy Gutierrez Sanchez è sparito nel nulla. Il Tribunale Ecclesiastico lo cerca per notificargli alcuni atti ufficiali, ma lui non risponde alle chiamate né si fa trovare. Sanchez, 49 anni, già protagonista di polemiche nel Cilento, ora è nel mirino delle autorità ecclesiastiche che vogliono chiarire alcune questioni.

Il sacerdote 49enne di origine colombiana è noto nel Cilento per vicende che avevano acceso forti polemiche tra fedeli e istituzioni, è oggi al centro di una ricerca ufficiale Da alcune settimane padre John Fredy Gutierrez Sanchez risulta irreperibile. Il sacerdote 49enne di origine colombiana, già noto nel Cilento per vicende che avevano acceso forti polemiche tra fedeli e istituzioni, è oggi al centro di una ricerca ufficiale da parte del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, che ha diffuso un appello pubblico per rintracciarlo. Il Tribunale invita chiunque abbia informazioni utili sulla sua residenza o sui suoi recapiti a mettersi in contatto con gli uffici giudiziari ecclesiastici.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Padre John Fredy Gutierrez Sanchez

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo sta cercando padre John Sanchez, scomparso da mesi in Cilento.

Questa mattina ad Acireale si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.

Ultime notizie su Padre John Fredy Gutierrez Sanchez

