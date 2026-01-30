PADEL Plus De Francesco | spinta al lavoro in Calabria

De Francesco di Fratelli d’Italia vede nel progetto PADEL Plus una spinta importante per il lavoro e lo sviluppo in Calabria. Alla presentazione, ha sottolineato come questa iniziativa possa portare nuove opportunità e favorire l’economia locale. La Calabria attende con interesse le future ricadute di questa strategia.

PADEL Plus, De Francesco (FdI): “Uno strumento strategico per il lavoro e lo sviluppo della Calabria”. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, esprime pieno apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, Giovanni Calabrese, e per l’attenzione costante dedicata al tema dell’occupazione dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, presente alla presentazione di PADEL Plus, il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro. “PADEL Plus è uno strumento strategico, moderno e necessario per accompagnare la Calabria verso un mercato del lavoro più dinamico, inclusivo e competitivo” dichiara De Francesco, sottolineando come il Piano rappresenti “un passaggio fondamentale per rafforzare le politiche occupazionali e sostenere concretamente cittadini e imprese”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

