OssessUoni - Piero Crucitti Mico Corapi & Rocco Adduci

Domenica 8 febbraio parte “OssessUoni”, la rassegna di musiche e danze del Sud Italia che si svolge lungo l’Appennino toscano e non solo. L’evento, promosso dall’associazione Tarante Fiorentina con il supporto di InStabile e Music Pool, porta sul palco artisti e gruppi provenienti da diverse regioni del Sud. La manifestazione vuole far scoprire e valorizzare le tradizioni musicali e di danza di questa parte d’Italia, con concerti e spettacoli che animeranno vari luoghi lungo la catena

Domenica 8 febbraio inizia OssessUoni, rassegna transappenninca di musiche e danze del Sud Italia a cura dell'associazione Tarante Fiorentina, in collaborazione con InStabile e Music Pool. La rassegna prevede quattro appuntamenti con gruppi e formazioni provenienti dal Sud Italia, dal basso Lazio alla Campania, passando per la Puglia e Calabria. Prima di ogni concerto ci sarà un momento di laboratorio sulle danzi tradizionali meridionali.Il primo appuntamento è domenica 8 febbraio con il trio composto da Piero Crucitti, Mico Corapi e Rocco Adduci: i suonatori provengono da aree della Calabria in cui la tradizione del suono e del ballo si è mantenuta viva fino ai giorni nostri, dal Sonu a Ballu della Valle del Sant'Agata (RC) alle Tarantelle del Marchesato fino alla Pastorale del Pollino.

