Ospedale di Perugia controlli e denunce | due venditori abusivi un ladro e un mendicante

Durante i controlli di polizia e guardia di finanza all’interno e nei pressi dell’ospedale di Perugia sono stati scoperti due venditori abusivi, un ladro e un mendicante. Sono state emesse due denunce e multe da 5mila euro ciascuna. Le operazioni sono servite a reprimere il fenomeno dell’abusivismo e a garantire maggiore sicurezza.

Due denunce e due multe da 5mila euro. È il bilancio del controlli di polizia e guardia di finanza dentro e fuori l'ospedale di Perugia. I militari e gli agenti del posto fisso di polizia del Santa Maria della Misericordia hanno controllato un cittadino di origine nigeriana, regolarmente presente sul territorio Nazionale e residente in provincia di Pavia. L'uomo è stato denunciato per accattonaggio molesto. E ancora. Un 35enne è stato controllato e denunciato per ricettazione. L'uomo è stato sorpreso mentre aveva in mano un telefono che era stato rubato poco prima dallo zaino di una studentessa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Ospedale Perugia

Durante un’operazione di controllo nel centro storico e sul lungomare Ognina, i carabinieri hanno denunciato due persone e sequestrato merce falsa.

In vista delle festività natalizie, i controlli della polizia locale si sono intensificati su via Indipendenza, dove sono stati sequestrati borse, cappellini e cappotti venduti da venditori abusivi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ospedale Perugia

Argomenti discussi: Perugia, 16enne travolto sulle strisce pedonali: trasportato in ospedale; Bandecchi arriva in pullman a Perugia per sit - in davanti alla Regione sul nuovo ospedale di Terni; Roma, esercito vicino al Colosseo per l’operazione Strade Sicure; Grazie al reparto di Neuroradiologia interventistica di Perugia.

Controlli all’ospedale di Perugia: denunce, allontanamenti e sequestri al Santa Maria della MisericordiaIl bilancio del servizio straordinario svolto in seguito alle numerose segnalazioni pervenute sia dai cittadini che dalla direzione ospedaliera ... msn.com

Ospedale di Perugia, controlli della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato: due denunciatiLunedì scorso, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute anche dalla Direzione Generale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, militari della Guardia di Finanza, congiuntamente ... newtuscia.it

Perugia - Spariti gli striscioni per il nuovo ospedale di Terni - facebook.com facebook