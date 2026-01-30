Oscar 2026 | l' Academy annuncia che solo 2 canzoni nominate saranno eseguite live

La 98esima edizione degli Oscar si avvicina e, quest’anno, ci sono novità sulla cerimonia. Gli organizzatori hanno deciso che solo due delle canzoni nominate saranno eseguite dal vivo durante la serata, in un cambiamento rispetto al passato. La notizia è arrivata con una lettera ufficiale inviata dai produttori, che hanno spiegato questa scelta senza entrare troppo nel dettaglio. La serata si terrà il 15 marzo e, ora, si attende di scoprire quali canzoni saranno le fortunate a salire sul palco.

I produttori della serata di consegna dei premi della 98esima edizione, in programma il 15 marzo, hanno informato della scelta con una lettera. I produttori della cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 hanno preso una decisione che sembra destinata a far discutere molto. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti confermato che solo 2 delle canzoni nominate verranno eseguite dal vivo durante la serata in programma il 15 marzo. I motivi della decisione dell'Academy La scelta sembra sia stata presa a causa dei limiti di tempo imposti dalla diretta televisiva e per i cambiamenti strutturali effettuati sulla cerimonia nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oscar 2026: l'Academy annuncia che solo 2 canzoni nominate saranno eseguite live Approfondimenti su Oscar 2026 Oscar 2026: “Sinners” domina le previsioni e potrebbe riscrivere la storia degli Academy Awards L'edizione 2026 degli Oscar si apre con grandi aspettative, grazie a Oscar 2026: 317 film in corsa per i 98th Academy Awards, 201 eleggibili per la categoria Best Picture Per i 98th Academy Awards del 2026, sono 317 i film ammessi alla categoria Best Picture, secondo l’annuncio ufficiale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Oscar 2026 Argomenti discussi: Tutte le nomination agli Oscar 2026, la corsa verso la 98ª edizione degli Academy Awards è ufficialmente partita; Oscar 2026, le nomination: Sinners – I peccatori batte il record di Titanic. DiCaprio lo tallona; Nomination Oscar 2026, tutti i film e gli attori candidati; Oscar 2026, la lista completa delle nomination. Oscar 2026: l'Academy annuncia che solo 2 canzoni nominate saranno eseguite liveI produttori della serata di consegna dei premi della 98esima edizione, in programma il 15 marzo, hanno informato della scelta con una lettera. movieplayer.it Nomination agli Oscar 2026: tutte le candidatureLa corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: l’Academy ha svelato le nomination della 98esima edizione che si svolgerà il 15 marzo ... dire.it Nonostante le aspettative, Ariana Grande non è stata nominata agli Oscar 2026 per "Wicked: For Good". Secondo la catena di notizie statunitense NewsNation, votanti anonimi dell’Academy hanno indicato che il sequel non ha raggiunto il livello del primo film, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.