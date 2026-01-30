Orti urbani nei pressi del Biodigestore di Casal Selce | È una presa in giro

Domenico Razza, presidente del comitato Difendiamo Casal Selce, non le manda a dire. Critica duramente la proposta degli orti urbani come soluzione compensativa per il biodigestore nel quartiere, definendola “una presa in giro”. Razza si dice scettico e insoddisfatto, evidenziando come questa misura sembri più un’illusione che una reale risposta ai problemi del territorio.

A RomaToday Domenico Razza presidente del Comitato Difendiamo Casal Selce si è schierato contro questo intervento pensato come opera di compensazione “È una presa in giro”. Così Domenico Razza presidente del comitato Difendiamo Casal Selce ha commentato la presentazione degli orti urbani quale misura compensativa per il biodigestore tanto discusso nel nord-ovest di Roma. Una soluzione che ha creato diversi malumori fra cittadini e non solo. Venerdì 30 gennaio durante una commissione congiunta Ambiente e Lavori Pubblici del municipio XIII Ama ha parlato della creazione degli orti urbani all’interno dell’area del futuro impianto di biodigestore di Casal Selce.🔗 Leggi su Romatoday.it

