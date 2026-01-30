Orrore in mare 13enne ucciso da squalo mentre gioca con gli amici in Brasile | gli ha staccato una gamba
Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo in Brasile. Gli amici che erano con lui hanno tentato di aiutarlo, trascinandolo a riva, ma le ferite erano troppo gravi. Lo squalo gli ha staccato quasi tutta la gamba, e purtroppo non c’è stato niente da fare. La scena è stata terribile, mentre la spiaggia si riempiva di paura e incredulità.
Sono stati proprio gli amici i primi a soccorrere il 13enne trascinandolo a riva. "Lo squalo gli ha staccato quasi tutta la gamba. Abbiamo chiamato l'ambulanza, ma non sono arrivati??in tempo" ha raccontato la cugina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Orrore In Mare
“La triatleta è stata dilaniata da uno squalo”: a distanza di una settimana dalla scomparsa mentre nuotava con gli amici, la tragica scoperta dei resti di Erica Fox
La scomparsa della triatleta Erica Fox, avvenuta durante un'uscita in mare nei pressi di Santa Cruz, California, ha suscitato grande cordoglio.
Malore mentre gioca a calcio con gli amici, 15enne muore in Friuli
Ultime notizie su Orrore In Mare
