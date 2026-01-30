Orrore in mare 13enne ucciso da squalo mentre gioca con gli amici in Brasile | gli ha staccato una gamba

Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo in Brasile. Gli amici che erano con lui hanno tentato di aiutarlo, trascinandolo a riva, ma le ferite erano troppo gravi. Lo squalo gli ha staccato quasi tutta la gamba, e purtroppo non c’è stato niente da fare. La scena è stata terribile, mentre la spiaggia si riempiva di paura e incredulità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.