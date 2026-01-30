Oriocenter | al via le visite guidate gratuite alla mostra Mi sono innamorato

Oriocenter apre le porte a un ciclo di visite guidate gratuite alla mostra “Mi sono innamorato”. L’iniziativa permette a chi passa di scoprire l’arte contemporanea in modo semplice e diretto, trasformando un centro commerciale in un luogo di cultura. Le visite sono aperte a tutti, senza prenotazione, e vogliono coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionale e accessibile.

Oriocenter apre le porte ad un ciclo di visite guidate gratuite alla mostra Mi sono innamorato, il progetto espositivo che porta l'arte contemporanea in uno spazio inaspettato, trasformando un luogo simbolo della quotidianità in un'esperienza culturale ed emozionale accessibile a tutti. Le visite, condotte dalla curatrice della mostra, Dott.ssa Valentina Raimondo, offrono al pubblico l'occasione di approfondire il percorso espositivo, le scelte curatoriali e il dialogo tra le opere, lo spazio e il tema dell'innamoramento, filo conduttore dell'intero progetto. Il calendario prevede sei appuntamenti: – 7 febbraio: ore 00 e ore 16.

