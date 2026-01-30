In Giappone, un uomo è stato arrestato perché possedeva delle armi da taglio in modo considerato troppo simile alle spade di Zoro, il personaggio di One Piece. La vicenda ha fatto sorridere i fan, che vedono spesso le spade come parte del loro mondo di fantasia, meno come strumenti reali. La polizia ha fermato l’uomo, ritenendolo potenzialmente pericoloso, ma la somiglianza con il personaggio è stata l’elemento che ha acceso le discussioni sui social.

Nel mondo di One Piece le spade sono pane quotidiano. Nella vita reale, molto meno. Eppure, in Giappone, un episodio curioso ha fatto sorridere e riflettere i fan di One Piece, dopo che un uomo è stato arrestato perché "troppo" simile a Zoro. In Giappone un uomo di 47 anni è stato arrestato perché sorpreso a camminare armato di armi da taglio "in stile Zoro": un episodio surreale che intreccia cronaca e immaginario di One Piece. Il giorno in cui Zoro è stato arrestato.. davvero Roronoa Zoro è da oltre vent'anni una colonna portante dell'universo creato da Eiichiro Oda: guerriero silenzioso, fedeltà incrollabile e uno stile di combattimento che lo ha reso immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, il “vero” Zoro è stato arrestato in Giappone per il possesso improprio di armi da taglio

Con l’attesa della seconda stagione live-action di One Piece su Netflix, Mackenyu, interprete di Zoro, ha condiviso il suo interesse per il gioco di carte ispirato al manga.

