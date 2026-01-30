Omicidio Vassallo rinvio in attesa della sentenza di Cassazione Nuovo avvocato per Cioffi

Questa mattina il processo per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo si è nuovamente fermato. La prossima udienza è fissata per il 27 marzo, quando si attende la sentenza della Cassazione. Nel frattempo, gli imputati si sono affidati a nuovi avvocati e le difese hanno sollevato alcune questioni procedurali. La vicenda rimane sotto i riflettori, mentre si aspetta di capire se questo sarà l’ultimo rinvio prima di una svolta decisiva.

Solo un rinvio per il processo per l'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza preliminare a carico dei presunti responsabili dell'assassinio, avvenuto nel 2010, è stata rinviata al prossimo 27 marzo per questioni procedurali e strategiche sollevate dalle difese degli imputati. Il rinvio, come riferisce SalernoToday, è stato determinato in prima istanza da una variazione nel collegio difensivo di Lazzaro Cioffi. Il co-imputato ha nominato un nuovo legale nella giornata di ieri; una scelta che, ai sensi del codice di procedura penale, ha fatto scattare il diritto ai "termini a difesa".

