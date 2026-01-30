Omicidio Minguzzi | Una condotta atroce traditi i valori della divisa

Questa mattina si è scoperto che il giovane agente ucciso in circostanze ancora da chiarire è stato trovato nel casolare dopo giorni di abbandono. La polizia descrive il delitto come un atto atroce, che ha tradito i valori della divisa e il ruolo che i pubblici ufficiali dovrebbero rappresentare. La comunità si chiede come sia stato possibile un gesto così cruento e anomalo nei confronti di un collega.

"Atrocità della condotta" e "tradimento dei valori rappresentati dalla divisa indossata e del ruolo che rivestivano per lo Stato", oltre alla "soppressione della vita di un giovane collega", ucciso "con modalità cruente e anomale" dopo giorni "di abbandono in un casolare". Una serie di elementi e circostanze che, secondo la corte d’Assise d’Appello di Bologna, giustificano la "pena estrema" dell’ergastolo per Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, i due ex carabinieri condannati per l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, giovane collega in servizio a Bosco Mesola sequestrato nella notte tra il 20 e 21 aprile 1987 e trovato senza vita il primo maggio dopo che alla famiglia era stato chiesto un riscatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Minguzzi: "Una condotta atroce, traditi i valori della divisa" Approfondimenti su Minguzzi Ucciso "Una grande umanità dietro la divisa". Dodici mesi in compagnia della polizia Omicidio Federica Torzullo, parla il nuovo compagno: “Ci è stata tolta in modo atroce” Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato l’omicidio, definendolo un evento atroce che ha interrotto bruscamente il suo percorso di rinascita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Minguzzi Ucciso Argomenti discussi: Omicidio Minguzzi: Una condotta atroce, traditi i valori della divisa; Il padre: Pene più severe per gli assassini di Mattia. Omicidio Minguzzi: Traditi i valori della divisaLe motivazioni della sentenza d’Appello che condanna due ex carabinieri. Secondo i giudici dell’Assise il movente era economico, nessun delitto di mafia. msn.com Dopo l'omicidio del giovane a scuola a La Spezia, una riflessione sulle misure da attuare: dalle politiche per l'edilizia sociale e per la prevenzione del disagio minorile, agli interventi per l'aggregazione. La riflessione di Maurizio Ambrosini, su Avvenire https://b - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.