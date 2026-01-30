Omicidio Irene Margherito nessuna responsabilità del figlio Alessandro

Oggi il gip di Brindisi ha deciso di archiviare il caso di Alessandro Sardella, il figlio di Irene Margherito. Dopo le indagini, le prove hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di Alessandro nell’omicidio della madre. La procura aveva chiesto di chiudere il fascicolo, e il giudice ha confermato che non ci sono elementi sufficienti per ipotizzare responsabilità, nemmeno di natura morale.

BRINDISI - Non ebbe nessuno concorso, neanche morale, nell'omicidio della madre. Il gip del tribunale di Brindisi Vittorio Testi ha accolto la richiesta d'archiviazione formulata dal pm nei confronti di Alessandro Sardella. Il giovane era stato indagato dopo la morte di Irene Margherito, sua madre. L'ipotesi: concorso nell'omicidio della donna e nel tentato omicidio del di lei compagno. Lo zio 57enne Adamo Sardella è recluso e a processo per aver sparato alla cognata sulla complanare della ss7 il 26 maggio 2024. La donna perì ore dopo in ospedale. Il pm si era già espresso in precedenza, escludendo la responsabilità del 26enne Alessandro Sardella (difeso dall'avvocato Vito Epifani) in ordine alle due accuse.

