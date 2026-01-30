A Spezia, il caso dell’omicidio di Aba si muove ancora. Il nuovo avvocato di Zouhair Atif, Enzo Frediani, ha iniziato a studiare gli atti e si sta confrontando con gli esperti. Intanto, l’indagine prosegue e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La Spezia, 30 gennaio 30 gennaio 2026 – Il nuovo avvocato Enzo Frediani dem foro di Massa che da qualche giorno ha ricevuto l'incarico di difensore di Zouhair Atif il giovane di origini marocchine che ha accoltellato a morte il coetaneo Abanoub Youssef all'interno dell'istituto scolastico " Einaudi Chiodo " di Spezia è già al lavoro. Il delitto a scuola. Le istantanee dell'orrore. Oggi gli studenti dal pm Prima di impostare l'azione difensiva l'esperto legale, che già in passato è stato impegnato nelle aule di giustizia di particolare rilevanza penale, vuole approfondire la conoscenza del proprio assistito.

Omicidio di Aba, esperti al lavoro. I consulenti a colloquio con Atif

Zouhair Atif resta in carcere in seguito all’omicidio avvenuto a scuola, con l’ipotesi di una perizia psichiatrica in corso.

Zouhair Atif, 18 anni, coinvolto nell’omicidio di Aba in una scuola di La Spezia, si trova in carcere e ha espresso pensieri di suicidio.

