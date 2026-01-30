Omicidio del banchiere ucraino a Milano | c’è un identikit dell’uomo uscito dalla stanza

Questa mattina a Milano la polizia ha diffuso un identikit dell’uomo sospettato di aver ucciso Alexander Adarich, il banchiere ucraino trovato morto nella sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per trovare il responsabile, che si pensa fosse entrato nella stanza dell’uomo poco prima del delitto. Adarich aveva tre documenti con nomi diversi, il che complica le indagini. Al momento, non ci sono ancora arresti, ma gli investigatori sono sicuri di essere sulla pista giusta.

C'è un identikit sul quale si stanno concentrando le ricerche nelle indagini per l' omicidio di Alexander Adarich, il banchiere ucraino trovato morto a Milano e che aveva tre documenti con diverse identità. È l'uomo che è stato visto affacciarsi dalla finestra del bed&breakfast dal quale è precipitato il 54enne la sera del 23 gennaio scorso. Poco dopo, lo stesso uomo ha incrociato la custode, alla quale in inglese ha chiesto cosa fosse successo, fugacemente, prima di allontanarsi insieme a un altro sconosciuto. Un incontro veloce ma che è stato sufficiente alla donna per essere in grado di descriverne i lineamenti, trasformandosi in una testimone importante per gli investigatori.

