Omicidio Alex Pretti il video dell’omaggio che non arriva dall’ospedale di Minneapolis

Un video mostra i colleghi dell’ospedale di Minneapolis che rendono omaggio ad Alex Pretti. Nei corridoi della struttura, si vedono in silenzio accanto a un feretro coperto dalla bandiera americana. Finora, però, l’omaggio non è stato confermato né dall’ospedale né dalla famiglia. La comunità si interroga su cosa sia realmente accaduto e perché questa immagine circoli senza una conferma ufficiale.

Dopo l' omicidio di Alex Pretti, circola un video che riprenderebbe l'omaggio dei colleghi dell'ospedale di Minneapolis, schierati in silenzio nei corridoi della struttura e onorando un feretro coperto dalla bandiera americana. Si tratta, in realtà, di una scena decontestualizzata che non ha nulla a che fare con l'omicidio dell'infermiere americano. Per chi ha fretta. Il video non ripreso presso l'ospedale dei Veterani di Minneapolis.. La scena riprende gli interni di un ospedale nel Colorado.. Diversi dettagli indicano che le immagini risalirebbero al periodo pandemico.. Le foto dell'omaggio dei colleghi sono altre.

