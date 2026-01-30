Un uomo è morto a Milano dopo essere precipitato dal balcone di un B&B. L’uomo, considerato un banchiere truffatore in Ucraina, era anche sgradito al governo del suo paese. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo davvero, ma al momento non ci sono dettagli certi sulla dinamica. La vicenda ha attirato l’attenzione tra vicini e investigatori, che cercano di capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave.

L’uomo, precipitato nel vuoto da un B&b, in patria era ritenuto un banchiere truffatore «inviso anche al governo». Sul corpo segni di violenza, la Procura indaga per omicidio. I soldi non dicono tutto, ma spiegano molto. Nel caso di Oleksandr - o Alexander - Adarich ci ricordano perché il suo nome non fosse ben visto da migliaia di persone e perché la sua morte, a Milano, venga oggi letta dagli inquirenti come un possibile omicidio con suicidio simulato. Circa 300 milioni di dollari, quasi 270 milioni di euro: è solo una stima dei flussi e delle perdite che, secondo ricostruzioni istituzionali ucraine, ruotano attorno al crac di Fidobank, banca di cui Adarich era stato proprietario e controllore e che guidò nelle operazioni decisive tra il 2012 e il 2013, prima della rivoluzione ucraina nel 2014. 🔗 Leggi su Laverita.info

#Milano-B&b || Un uomo è morto questa mattina a Milano dopo essere caduto dal balcone di un bed and breakfast.

La polizia di Milano indaga sulla morte di Alexander Adarich, il banchiere ucraino precipitato da un B&B in via Nerino.

Il banchiere ucraino morto cadendo dal b&b a Milano aveva i polsi legati: la pista delle criptovaluteSulle braccia di Alexander Adarich segni di fascette da elettricista. L'ipotesi di un «interrogatorio». Nell'appartamento altri uomini, poi svaniti. In Ucraina il top manager era stato accusato dal go ... msn.com

