Omaggio a 329 deportati Una lapide in Comune

Ieri pomeriggio il Comune di Recanati ha organizzato una cerimonia per ricordare i 329 cittadini deportati durante la Seconda guerra mondiale. Alla presenza di diversi cittadini e autorità, è stata scoperta una lapide in piazza per rendere omaggio a chi ha subito la deportazione nei campi di prigionia e di lavoro forzato tedeschi. La cerimonia si è svolta in modo semplice e rispettoso, con alcune testimonianze e un momento di silenzio.

Con una cerimonia solenne ieri pomeriggio l'amministrazione ha reso omaggio alla memoria dei 329 cittadini recanatesi deportati nei campi di prigionia e di lavoro forzato tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. L'iniziativa si è conclusa con la scopertura di una lapide commemorativa nel loggiato del Palazzo comunale. Le celebrazioni si sono aperte in Sala Giunta con un momento particolarmente sentito della prolusione di Amneris Ulderigi, insegnante in pensione e promotrice dell'affissione della lapide, che ha ripercorso la vicenda degli Internati Militari Italiani (Imi), soffermandosi sugli eventi successivi all'Armistizio dell'8 settembre 1943.

